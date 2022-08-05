Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж

Преимущества

Компрессионно-вакуумный механизм

Плавный пуск значительно облегчает условия труда оператора

Предохранительная муфта

Возможность крепления долота в любом угловом положении

Самоотключающиеся щетки

Электронная стабилизация числа оборотов

Перфоратор Интерскол П-45/1000Э SDS-max предназначен для тяжелых профессиональных работ. Под пластиковой облицовкой инструмента находится прочный корпус редуктора из алюминиевого сплава. Благодаря такой конструкции инструмент с легкостью выдерживает высокую энергию удара - 8 Дж. Необходимо отметить, что уникальный редуктор способен рассеивать тепло, которое образуется в результате работы, поэтому инструмент не подвержен перегрузке и перегреву.