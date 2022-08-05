Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
Арт. Х143255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Интерскол П-45/1000Э SDS-max предназначен для тяжелых профессиональных работ. Под пластиковой облицовкой инструмента находится прочный корпус редуктора из алюминиевого сплава. Благодаря такой конструкции инструмент с легкостью выдерживает высокую энергию удара - 8 Дж. Необходимо отметить, что уникальный редуктор способен рассеивать тепло, которое образуется в результате работы, поэтому инструмент не подвержен перегрузке и перегреву.
Преимущества
- Компрессионно-вакуумный механизм
- Плавный пуск значительно облегчает условия труда оператора
- Предохранительная муфта
- Возможность крепления долота в любом угловом положении
- Самоотключающиеся щетки
- Электронная стабилизация числа оборотов