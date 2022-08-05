Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Арт. Х143255
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж

      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-45/1000Э 34.0.0.10, 1005 Вт, 8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143255
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-45/1000Э SDS-max предназначен для тяжелых профессиональных работ. Под пластиковой облицовкой инструмента находится прочный корпус редуктора из алюминиевого сплава. Благодаря такой конструкции инструмент с легкостью выдерживает  высокую энергию удара - 8 Дж. Необходимо отметить, что уникальный редуктор способен рассеивать тепло, которое образуется в результате работы, поэтому инструмент не подвержен перегрузке и перегреву.

        Преимущества

        • Компрессионно-вакуумный механизм
        • Плавный пуск значительно облегчает условия труда оператора
        • Предохранительная муфта
        • Возможность крепления долота в любом угловом положении
        • Самоотключающиеся щетки
        • Электронная стабилизация числа оборотов