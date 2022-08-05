Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
Арт. Х143250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.6
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Наличие подсветки
|Нет
- По энергии удара в 14 Дж перфоратор Интерскол П-50/1200Э с патроном SDS-max может конкурировать с лучшим образцам ведущих зарубежных брендов. Благодаря высокопрочному и надежному ударному механизму инструмент долго прослужит своему обладателю. Перфоратор предназначен для длительных работ по бетону, кирпичной кладке и другим подобным материалам. В режиме отбойного молотка выполняет ряд функций: штробление, разрушение кирпичной кладки и так далее.
Преимущества
- Наличие предохранительной муфты позволяет остановить инструмент в случае заклинивания
- Два режима работы: ударно-вращательный и ударный (режим отбойного молотка)
- Компрессионно-вакуумный ударный механизм
- Электронная регулировка частоты вращения, энергии и частоты ударов
- Долгий срок службы