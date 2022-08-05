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Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
    Арт. Х143250
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж

      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • По энергии удара в 14 Дж перфоратор Интерскол П-50/1200Э с патроном SDS-max может конкурировать с лучшим образцам ведущих зарубежных брендов. Благодаря высокопрочному и надежному ударному механизму инструмент долго прослужит своему обладателю. Перфоратор предназначен для длительных работ по бетону, кирпичной кладке и другим подобным материалам. В режиме отбойного молотка выполняет ряд функций: штробление, разрушение кирпичной кладки и так далее.

        Преимущества

        • Наличие предохранительной муфты позволяет остановить инструмент в случае заклинивания
        • Два режима работы: ударно-вращательный и ударный (режим отбойного молотка)
        • Компрессионно-вакуумный ударный механизм
        • Электронная регулировка частоты вращения, энергии и частоты ударов
        • Долгий срок службы