Перфоратор SDS-Max Интерскол П-50/1200 Э, 1200 Вт, 14 Дж

Преимущества

Наличие предохранительной муфты позволяет остановить инструмент в случае заклинивания

Два режима работы: ударно-вращательный и ударный (режим отбойного молотка)

Компрессионно-вакуумный ударный механизм

Электронная регулировка частоты вращения, энергии и частоты ударов

Долгий срок службы

По энергии удара в 14 Дж перфоратор Интерскол П-50/1200Э с патроном SDS-max может конкурировать с лучшим образцам ведущих зарубежных брендов. Благодаря высокопрочному и надежному ударному механизму инструмент долго прослужит своему обладателю. Перфоратор предназначен для длительных работ по бетону, кирпичной кладке и другим подобным материалам. В режиме отбойного молотка выполняет ряд функций: штробление, разрушение кирпичной кладки и так далее.