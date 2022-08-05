Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001
Арт. Х143347
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, Вт
|850
|
Сила удара, Дж
|3
|
Тип хвостовика
|SDS-Plus
|
Количество режимов
|3
|
Макс. диаметр сверления бетона буром, мм
|26
|
Вес, кг
|3.1
- Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление.
Преимущества
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы