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Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001
    Арт. Х143347
    5.0
    1
    Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001
    Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001
    Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001
    Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001

    Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick+БЗП+набор буров4 6006635001

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. Х143347
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Metabo
    Мощность, Вт
    		850
    Сила удара, Дж
    		3
    Тип хвостовика
    		SDS-Plus
    Количество режимов
    		3
    Макс. диаметр сверления бетона буром, мм
    		26
    Вес, кг
    		3.1
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление.

      Преимущества

      • Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
      • Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
      • Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
      • Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
      • Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
      • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
      • Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
      • Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы