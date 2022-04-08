Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
Арт. Х1217026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000 позволяет выполнять быстрые пропилы в древесине, пластмассе и металле. Благодаря большой мощности в 900 Вт, обеспечивается высокая производительность. Обрезиненный корпус не даёт руке скользить, что делает работу гораздо комфортнее. Данная модель совместима со всеми высококачественными пильными полотнами Bosch.
Преимущества
- Ножовка совместима со всеми качественными пильными полотнами Bosch
- Высокая производительность
- Небольшой вес