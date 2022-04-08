Преимущества

Ножовка совместима со всеми качественными пильными полотнами Bosch

Высокая производительность

Небольшой вес

Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000 позволяет выполнять быстрые пропилы в древесине, пластмассе и металле. Благодаря большой мощности в 900 Вт, обеспечивается высокая производительность. Обрезиненный корпус не даёт руке скользить, что делает работу гораздо комфортнее. Данная модель совместима со всеми высококачественными пильными полотнами Bosch.