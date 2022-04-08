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Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
    Арт. Х1217026
    5.0
    2
    Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
    Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
    Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
      Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
      Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000
      Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000

      Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1217026
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная пила Bosch PSA 900 E 0.603.3A6.000 позволяет выполнять быстрые пропилы в древесине, пластмассе и металле. Благодаря большой мощности в 900 Вт, обеспечивается высокая производительность. Обрезиненный корпус не даёт руке скользить, что делает работу гораздо комфортнее. Данная модель совместима со всеми высококачественными пильными полотнами Bosch.

        Преимущества 

        • Ножовка совместима со всеми качественными пильными полотнами Bosch
        • Высокая производительность
        • Небольшой вес