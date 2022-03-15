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Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
5.0
2
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
    Арт. Х1217028
    5.0
    2
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397

      Аллигаторная пила DeWalt DWE 397

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1217028
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аллигаторная пила DeWalt DWE 397 предназначена для распиловки дерева, ПВХ и различных изоляционных материалов. Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12 (поротерм). Надежный 1700-ваттный двигатель справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники с защитой от пыли обеспечивают внушительный рабочий ресурс.

        Преимущества 

        • Длина полотна: 430 мм
        • Идеально подходит для резания кирпича Класса 12 - Поротерм
        • Пильное полотно класса 20 - Поротер
        • Мощный надежный 1700-ваттный двигатель для самых тяжелых работ
        • Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
        • Алюминиевый корпус редуктора для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
        • Блокировка выключателя для защиты от случайного включения