Преимущества

Длина полотна: 430 мм

Идеально подходит для резания кирпича Класса 12 - Поротерм

Пильное полотно класса 20 - Поротер

Мощный надежный 1700-ваттный двигатель для самых тяжелых работ

Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа

Алюминиевый корпус редуктора для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла

Блокировка выключателя для защиты от случайного включения

Аллигаторная пила DeWalt DWE 397 предназначена для распиловки дерева, ПВХ и различных изоляционных материалов. Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12 (поротерм). Надежный 1700-ваттный двигатель справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники с защитой от пыли обеспечивают внушительный рабочий ресурс.