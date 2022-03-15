Аллигаторная пила DeWalt DWE 397
Арт. Х1217028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
- Аллигаторная пила DeWalt DWE 397 предназначена для распиловки дерева, ПВХ и различных изоляционных материалов. Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12 (поротерм). Надежный 1700-ваттный двигатель справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники с защитой от пыли обеспечивают внушительный рабочий ресурс.
Преимущества
- Длина полотна: 430 мм
- Идеально подходит для резания кирпича Класса 12 - Поротерм
- Пильное полотно класса 20 - Поротер
- Мощный надежный 1700-ваттный двигатель для самых тяжелых работ
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
- Алюминиевый корпус редуктора для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
- Блокировка выключателя для защиты от случайного включения