Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18

Преимущества

Мощный электродвигатель (2200 Вт)

Защита от перегрузок

Металлический зубчатый упор

Система плавного пуска

Продольное расположение двигателя - работа в стесненных условиях

Оснащена сцеплением нового поколения, что снижает нагрузку с электродвигателя при остановке цепи

Крепление сетевого кабеля-удлинителя

Пила отлично сбалансирована - минимальная утомляемость пользователя

Электрическая цепная пила Парма М3 надежна и удобна в обращении. Используется для распиливания древесины. Модель оснащена двигателем мощностью 2200 Вт, который имеет продольное расположение. Предусмотрена система быстрой остановки цепи. В комплект входит шина длиной 18", что позволяет выполнять любые работы в хозяйстве. Металлический зубчатый упор способствует более точной распиловке