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Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
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Электрические цепные пилы
    Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
    Арт. X19039567
    Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
    Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
    Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
    Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
    Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
      Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
      Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
      Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
      Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
      Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18

      Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039567

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2200
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Парма М3 надежна и удобна в обращении. Используется для распиливания древесины. Модель оснащена двигателем мощностью 2200 Вт, который имеет продольное расположение. Предусмотрена система быстрой остановки цепи. В комплект входит шина длиной 18", что позволяет выполнять любые работы в хозяйстве. Металлический зубчатый упор способствует более точной распиловке

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель (2200 Вт)
        • Защита от перегрузок
        • Металлический зубчатый упор
        • Система плавного пуска
        • Продольное расположение двигателя - работа в стесненных условиях
        • Оснащена сцеплением нового поколения, что снижает нагрузку с электродвигателя при остановке цепи
        • Крепление сетевого кабеля-удлинителя
        • Пила отлично сбалансирована - минимальная утомляемость пользователя