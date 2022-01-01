Пила Парма М3 цепная 2200вт, 18
Арт. X19039567
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|62
- Электрическая цепная пила Парма М3 надежна и удобна в обращении. Используется для распиливания древесины. Модель оснащена двигателем мощностью 2200 Вт, который имеет продольное расположение. Предусмотрена система быстрой остановки цепи. В комплект входит шина длиной 18", что позволяет выполнять любые работы в хозяйстве. Металлический зубчатый упор способствует более точной распиловке
Преимущества
- Мощный электродвигатель (2200 Вт)
- Защита от перегрузок
- Металлический зубчатый упор
- Система плавного пуска
- Продольное расположение двигателя - работа в стесненных условиях
- Оснащена сцеплением нового поколения, что снижает нагрузку с электродвигателя при остановке цепи
- Крепление сетевого кабеля-удлинителя
- Пила отлично сбалансирована - минимальная утомляемость пользователя