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Пистолет 60D для подк.шин
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет 60D для подк.шин
    Арт. X1099025432
    5.0
    2
    Пистолет 60D для подк.шин

      Пистолет 60D для подк.шин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1099025432
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет GAV 60 D 24463 используется для накачивания шин и прочих емкостей воздухом. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Диаметр шланга составляет 6 мм. Производительность компрессора - 150 л/мин.

        Преимущества

        • Быстросъемное соединение
        • Малый вес
        • Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы пистолета для подкачки шин GAV 60 D с быстросъемным соединением 24463
        • Большой рабочий ресурс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса