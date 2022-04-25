Пистолет 60D для подк.шин

Преимущества

Быстросъемное соединение

Малый вес

Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы пистолета для подкачки шин GAV 60 D с быстросъемным соединением 24463

Большой рабочий ресурс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Пистолет GAV 60 D 24463 используется для накачивания шин и прочих емкостей воздухом. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Диаметр шланга составляет 6 мм. Производительность компрессора - 150 л/мин.