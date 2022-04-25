Пистолет 60D для подк.шин
Арт. X1099025432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Пистолет GAV 60 D 24463 используется для накачивания шин и прочих емкостей воздухом. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Диаметр шланга составляет 6 мм. Производительность компрессора - 150 л/мин.
Преимущества
- Быстросъемное соединение
- Малый вес
- Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы пистолета для подкачки шин GAV 60 D с быстросъемным соединением 24463
- Большой рабочий ресурс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса