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Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50
    Арт. rutector_100069145
    Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50

      Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100069145

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 69145 применяется для откачки ливневых и бытовых стоков, воды из бассейнов и водоёмов. Имеет поплавковый выключатель и защиту от перегрева. Эргономичная ручка облегчает подъём и транспортировку насоса. Два торцевых уплотнения в масляной камере имеют большой срок службы. Модель предназначена для бытового использования.

        Преимущества

        • Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Многоканальное рабочее колесо
        • Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
        • Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера
        • Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния и графито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений
        • Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 69145
        • Всасывающая решетка из противоударного полипропилена
        • Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
        • Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
        • Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента
        • Тепловая защита двигателя - долгий срок службы