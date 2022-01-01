Преимущества

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Многоканальное рабочее колесо

Поплавковый выключатель - защита от сухого хода

Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя

Рабочее колесо выполнено из технополимера

Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния и графито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений

Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 69145

Всасывающая решетка из противоударного полипропилена

Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля

Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки

Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента

Тепловая защита двигателя - долгий срок службы

Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 69145 применяется для откачки ливневых и бытовых стоков, воды из бассейнов и водоёмов. Имеет поплавковый выключатель и защиту от перегрева. Эргономичная ручка облегчает подъём и транспортировку насоса. Два торцевых уплотнения в масляной камере имеют большой срок службы. Модель предназначена для бытового использования.