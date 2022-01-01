Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50
Арт. rutector_100069145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 69145 применяется для откачки ливневых и бытовых стоков, воды из бассейнов и водоёмов. Имеет поплавковый выключатель и защиту от перегрева. Эргономичная ручка облегчает подъём и транспортировку насоса. Два торцевых уплотнения в масляной камере имеют большой срок службы. Модель предназначена для бытового использования.
Преимущества
- Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Многоканальное рабочее колесо
- Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
- Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
- Рабочее колесо выполнено из технополимера
- Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния и графито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений
- Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 69145
- Всасывающая решетка из противоударного полипропилена
- Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
- Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
- Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента
- Тепловая защита двигателя - долгий срок службы