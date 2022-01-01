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Погружной дренажный насос Zenit DRE 200/2/G50V AOCM-E
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DRE 200/2/G50V AOCM-E
    Арт. rutector_100044805
    Погружной дренажный насос Zenit DRE 200/2/G50V AOCM-E

      Погружной дренажный насос Zenit DRE 200/2/G50V AOCM-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100044805

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DRE 200/2/G50V AOCM-E 44805 с вертикальным подающим патрубком используется для откачивания дождевых, сточных вод с частицами диаметром до 15 мм. Поплавок обеспечивает автоматическую работу устройства. Термозащита встроена в обмотку двигателя и повышает его срок службы. Всасывающая решетка изготовлена из нержавеющей стали.

        Преимущества 

        • Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
        • Ручка из нержавеющей стали AISI 304 для транспортировки ZENIT DRE 200/2/G50V AOCM-E 44805
        • Экологический сухой двигатель
        • Тепловая защита двигателя - долгий срок службы
        • Защитная система от засорения - специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание взвешенных твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
        • Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
        • Всасывающая решетка из нержавеющей стали
        • Многоканальное рабочее колесо
        • Внутренний конденсатор