Погружной дренажный насос Zenit DRE 200/2/G50V AOCM-E
Арт. rutector_100044805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос ZENIT DRE 200/2/G50V AOCM-E 44805 с вертикальным подающим патрубком используется для откачивания дождевых, сточных вод с частицами диаметром до 15 мм. Поплавок обеспечивает автоматическую работу устройства. Термозащита встроена в обмотку двигателя и повышает его срок службы. Всасывающая решетка изготовлена из нержавеющей стали.
Преимущества
- Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
- Ручка из нержавеющей стали AISI 304 для транспортировки ZENIT DRE 200/2/G50V AOCM-E 44805
- Экологический сухой двигатель
- Тепловая защита двигателя - долгий срок службы
- Защитная система от засорения - специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание взвешенных твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Всасывающая решетка из нержавеющей стали
- Многоканальное рабочее колесо
- Внутренний конденсатор