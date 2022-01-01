Преимущества

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Поплавковый выключатель - защита от сухого хода

Ручка из нержавеющей стали AISI 304 для транспортировки ZENIT DRE 200/2/G50V AOCM-E 44805

Экологический сухой двигатель

Тепловая защита двигателя - долгий срок службы

Защитная система от засорения - специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание взвешенных твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Всасывающая решетка из нержавеющей стали

Многоканальное рабочее колесо

Внутренний конденсатор

Погружной дренажный насос ZENIT DRE 200/2/G50V AOCM-E 44805 с вертикальным подающим патрубком используется для откачивания дождевых, сточных вод с частицами диаметром до 15 мм. Поплавок обеспечивает автоматическую работу устройства. Термозащита встроена в обмотку двигателя и повышает его срок службы. Всасывающая решетка изготовлена из нержавеющей стали.