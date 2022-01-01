Преимущества

Проточная часть насоса, рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали

Водяное охлаждение двигателя

Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M с вертикальным подающим патрубком. Для слегка загрязненной воды из прудов, колодцев и ручьев с взвешенными частицами с диаметром до 12 мм и температурой воды не более 40° С. Кратковременно до 90° С (максимум на 3 мин.)