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Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M
    Арт. rutector_100383663
    Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M

      Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100383663

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M с вертикальным подающим патрубком. Для слегка загрязненной воды из прудов, колодцев и ручьев с взвешенными частицами с диаметром до 12 мм и температурой воды не более 40° С. Кратковременно до 90° С (максимум на 3 мин.)

        Преимущества

        • Проточная часть насоса, рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали
        • Водяное охлаждение двигателя