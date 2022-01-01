Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M
Арт. rutector_100383663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 37/2M с вертикальным подающим патрубком. Для слегка загрязненной воды из прудов, колодцев и ручьев с взвешенными частицами с диаметром до 12 мм и температурой воды не более 40° С. Кратковременно до 90° С (максимум на 3 мин.)
Преимущества
- Проточная часть насоса, рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали
- Водяное охлаждение двигателя