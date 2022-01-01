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Разъемное соединение рапид Fubag, штуцер, 3/8, F, внутр. резьба, Блистер, 1 шт
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Соединители и переходники для компрессоров
    Разъемное соединение рапид Fubag, штуцер, 3/8, F, внутр. резьба, Блистер, 1 шт
    Арт. fubag_1044
    Разъемное соединение рапид Fubag, штуцер, 3/8, F, внутр. резьба, Блистер, 1 шт

      Разъемное соединение рапид Fubag, штуцер, 3/8, F, внутр. резьба, Блистер, 1 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1044

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		штуцер шланга
      Соединитель
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник FUBAG 180151 B применяется для соединения различных частей пневмосистем. С одной стороны фитинг имеет внутреннюю резьбу — 3/8", с другой быстросъемное соединение — рапид папа. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере