Разъемное соединение рапид Fubag, штуцер, 3/8, F, внутр. резьба, Блистер, 1 шт
Арт. fubag_1044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|штуцер шланга
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Соединитель
|рапид (EURO)
- Переходник FUBAG 180151 B применяется для соединения различных частей пневмосистем. С одной стороны фитинг имеет внутреннюю резьбу — 3/8", с другой быстросъемное соединение — рапид папа. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере