Разъемное соединение рапид Fubag, штуцер, 3/8, F, внутр. резьба, Блистер, 1 шт

Переходник FUBAG 180151 B применяется для соединения различных частей пневмосистем. С одной стороны фитинг имеет внутреннюю резьбу — 3/8", с другой быстросъемное соединение — рапид папа. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере

