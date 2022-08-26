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Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
    Арт. geototal_535
    5.0
    1
    Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
    Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
    Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
    Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
      Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
      Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
      Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
      Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo

      Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_535
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		190x145x166
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный ротационный нивелир ADA Rotary 500 H Servo А00338 оснащен электронным компенсатором на сервоприводах. Такая конструкция и функция самовыравнивания повышают точность и диапазон компенсации прибора. Скорость вращения лазерного излучателя регулируется от 60 до 600 об/мин. В комплект входит приемник лазерного луча, который нужен для работы на больших расстояния. Благодаря ему можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.

        Особенности и преимущества:

        • Выравнивание в горизонтальной плоскости производиться автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае случайного толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.
        • Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости Х и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.
        • Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 60 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на расстоянии от лазерного нивелира через рейку или приемник.
        • Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Это необходимо при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку.
        • Для работы на больших расстояния используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.
        • В диапазоне до 20 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному нивелиру.
        • Этот лазерный нивелир отлично подойдет для горизонтальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир.
        2. Приемник лазерного луча.
        3. Крепления приемника лазерного луча.
        4. Пульт ДУ.
        5. Лазерная мишень.
        6. Лазерные очки.
        7. Аккумуляторы.
        8. Зарядное устройство.
        9. Пластиковый кейс.
        10. Инструкция.