Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo

Особенности и преимущества:

Выравнивание в горизонтальной плоскости производиться автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае случайного толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.

Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости Х и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.

Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 60 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на расстоянии от лазерного нивелира через рейку или приемник.

Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Это необходимо при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку.

Для работы на больших расстояния используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.

В диапазоне до 20 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному нивелиру.

Этот лазерный нивелир отлично подойдет для горизонтальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.

Комплектация:

Лазерный нивелир. Приемник лазерного луча. Крепления приемника лазерного луча. Пульт ДУ. Лазерная мишень. Лазерные очки. Аккумуляторы. Зарядное устройство. Пластиковый кейс. Инструкция.

Лазерный ротационный нивелир ADA Rotary 500 H Servo А00338 оснащен электронным компенсатором на сервоприводах. Такая конструкция и функция самовыравнивания повышают точность и диапазон компенсации прибора. Скорость вращения лазерного излучателя регулируется от 60 до 600 об/мин. В комплект входит приемник лазерного луча, который нужен для работы на больших расстояния. Благодаря ему можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.