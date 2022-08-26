Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 500 H Servo
Арт. geototal_535
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|190x145x166
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-20
- Лазерный ротационный нивелир ADA Rotary 500 H Servo А00338 оснащен электронным компенсатором на сервоприводах. Такая конструкция и функция самовыравнивания повышают точность и диапазон компенсации прибора. Скорость вращения лазерного излучателя регулируется от 60 до 600 об/мин. В комплект входит приемник лазерного луча, который нужен для работы на больших расстояния. Благодаря ему можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.
Особенности и преимущества:
- Выравнивание в горизонтальной плоскости производиться автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае случайного толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.
- Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости Х и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.
- Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 60 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на расстоянии от лазерного нивелира через рейку или приемник.
- Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Это необходимо при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку.
- Для работы на больших расстояния используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.
- В диапазоне до 20 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному нивелиру.
- Этот лазерный нивелир отлично подойдет для горизонтальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Приемник лазерного луча.
- Крепления приемника лазерного луча.
- Пульт ДУ.
- Лазерная мишень.
- Лазерные очки.
- Аккумуляторы.
- Зарядное устройство.
- Пластиковый кейс.
- Инструкция.