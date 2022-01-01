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Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007
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Съемники
    Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007
    Арт. jonnesway_4416
    Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007
    Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007
      Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007
      Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007

      Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4416

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		445x50x190
      Вес, кг
      		7.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Съемник-сепаратор с комплектом деталей для тянущей части, где в качестве исполнительного механизма, вместо ходового винта, используется гидравлический цилиндр, развивающий большее тяговое усилие, позволяющее применять съемник для проведения демонтажных работ с особонагруженными деталями. Захваты съемника изготовлены из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45, позволяют обслуживать детали в диапазоне размеров от 75 до 105 мм, расположенных на расстоянии до 375 мм от опорной поверхности. Детали тянущей части изготавливаются из углеродистой стали, обеспечивающей работоспособность изделия при его применении. Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.