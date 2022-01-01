Съемник с сепаратором 9,5х125 мм, диапазон 30-50 мм, Jonnesway, AE310024

Самая надежная конструкция съемника, практически исключающая срыв захватов с демонтируемой детали и позволяющая прилагать предельные нагрузки, какие только способны выдержать детали тянущей части. К плюсам инструмента также можно отнести его способность захватывать демонтируемые детали, установленные с минимальным зазором между деталью и корпусом узла или агрегата и их при этом коническими выточками съемника при затяжке его шпилек, возможность использования сепаратора в качестве оправки при работе на прессе. К минусам необходимость приобретения тянущей части, узкий рабочий диапазон и ограничения по доступу к демонтируемым деталям. Полукольца съемника изготавливаются из стали SCM415, закаленной до твердости HRC 42-45. Шпильки соответствуют классу прочности 8.8