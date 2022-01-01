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Съемник с сепаратором 19х260 мм, диапазон 105-150 мм, Jonnesway, AE310027
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Съемники
    Съемник с сепаратором 19х260 мм, диапазон 105-150 мм, Jonnesway, AE310027
    Арт. jonnesway_4435
    Съемник с сепаратором 19х260 мм, диапазон 105-150 мм, Jonnesway, AE310027

      Съемник с сепаратором 19х260 мм, диапазон 105-150 мм, Jonnesway, AE310027

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4435

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		280x220x40
      Вес, кг
      		5.24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Самая надежная конструкция съемника, практически исключающая срыв захватов с демонтируемой детали и позволяющая прилагать предельные нагрузки, какие только способны выдержать детали тянущей части. К плюсам инструмента также можно отнести его способность захватывать демонтируемые детали, установленные с минимальным зазором между деталью и корпусом узла или агрегата и их при этом коническими выточками съемника при затяжке его шпилек, возможность использования сепаратора в качестве оправки при работе на прессе. Полукольца съемника изготавливаются из стали SCM415, закаленной до твердости HRC 42-45. Шпильки соответствуют классу прочности 8.8