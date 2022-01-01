Съемник с двумя поворотными захватами, Jonnesway, 6", AE310031

Универсальный съемник с двумя поворотными двусторонними захватами, наверное, самый распространенный инструмент для демонтажа деталей качения. Возможность перестановки захватов, как по вылету, так и по направлению захвата детали (наружный и внутренний), позволяет использовать инструмент для производства большого числа операций по демонтажу разнообразных деталей. Кованые захваты съемника изготовлены из хромованадиевой стали. Ходовой винт имеет класс прочности 8.8.