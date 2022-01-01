Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006

Описание:

Набор съемников-сепараторов с комплектом элементов для сборки тянущей части, обеспечивающей применение съемников на демонтируемой детали, расположенной на расстоянии до 125 мм от опорной поверхности. Рабочий диапазон сепараторов 30-50 и 50-75 мм.

Особенности:

Захваты изделия изготовлены, методом ковки, из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45.

Детали тянущей части, из углеродистой стали, обеспечивающей надежность конструкции.

Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.

Комплектация: