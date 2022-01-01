Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
Арт. jonnesway_4415
Характеристики
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Производитель
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Материал губок
|углеродистая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Габариты, мм
|880x410x270
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Вес, кг
|4.92
Описание:
Набор съемников-сепараторов с комплектом элементов для сборки тянущей части, обеспечивающей применение съемников на демонтируемой детали, расположенной на расстоянии до 125 мм от опорной поверхности. Рабочий диапазон сепараторов 30-50 и 50-75 мм.
Особенности:
- Захваты изделия изготовлены, методом ковки, из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45.
- Детали тянущей части, из углеродистой стали, обеспечивающей надежность конструкции.
- Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.
Комплектация:
- Съемник с сепаратором 12,7х135 мм., диапазон 30-50 мм.
- Съемник с сепаратором 16х165 мм., диапазон 50-75 мм.
- Ходовой винт 175 мм.
- Траверса.
- Соединительные шпильки для тянущей части 127 мм. - 4 шт.
- Удлинители для тянущей части 150 мм. - 4 шт.
- Пластиковый кейс.