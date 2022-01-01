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Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
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Съемники
    Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
    Арт. jonnesway_4415
    Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
    Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
    Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
      Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
      Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006
      Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006

      Набор съемников с сепаратором Jonnesway, AE310006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4415

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		880x410x270
      Вес, кг
      		4.92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор съемников-сепараторов с комплектом элементов для сборки тянущей части, обеспечивающей применение съемников на демонтируемой детали, расположенной на расстоянии до 125 мм от опорной поверхности. Рабочий диапазон сепараторов 30-50 и 50-75 мм. 

        Особенности:

        • Захваты изделия изготовлены, методом ковки, из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45. 
        • Детали тянущей части, из углеродистой стали, обеспечивающей надежность конструкции. 
        • Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.

        Комплектация:

        1. Съемник с сепаратором 12,7х135 мм., диапазон 30-50 мм.
        2. Съемник с сепаратором 16х165 мм., диапазон 50-75 мм.
        3. Ходовой винт 175 мм.
        4. Траверса.
        5. Соединительные шпильки для тянущей части 127 мм. - 4 шт.
        6. Удлинители для тянущей части 150 мм. - 4 шт.
        7. Пластиковый кейс.