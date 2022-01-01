Съемник с тремя поворотными захватами, Jonnesway, 12", AE310038
Арт. jonnesway_4445
Характеристики
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Производитель
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Габариты, мм
|420x260x210
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Вес, кг
|11.6
Универсальный съемник с двумя поворотными двусторонними захватами, наверное, самый распространенный инструмент для демонтажа деталей качения. Возможность перестановки захватов, как по вылету, так и по направлению захвата детали (наружный и внутренний), позволяет использовать инструмент для производства большого числа операций по демонтажу разнообразных деталей. Кованые захваты съемника изготовлены из хромованадиевой стали. Ходовой винт имеет класс прочности 8.8.