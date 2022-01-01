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Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
Найти аналог
Съемники подшипников
    Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
    Арт. jonnesway_4417
    Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
    Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
    Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
      Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
      Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
      Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008

      Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4417

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		4.8
      Привод
      		механический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор съемников с тремя подвижными захватами и коническими фиксаторами положения захватов, предотвращающими соскакивание лапок захватов с демонтируемой детали во время использования. Набор применяется при демонтаже подшипников и других деталей качения, установленных с внешней посадкой, в отверстиях и деталей с захватом за внешнюю поверхность. В качестве части, передающей усилие на съемник, применяется обратный молоток.

        Преимущества

        • Многофункциональность съемника подшипников
        • Компактность инструмента
        • Сравнительно небольшой вес
        • Набор оснащен удобным пластиковым кейсом
        • Инструмент выполнен из материала, обладающей повышенной износостойкостью
        • Долгий срок службы