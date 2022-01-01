Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008

Преимущества

Многофункциональность съемника подшипников

Компактность инструмента

Сравнительно небольшой вес

Набор оснащен удобным пластиковым кейсом



Инструмент выполнен из материала, обладающей повышенной износостойкостью



Долгий срок службы



Набор съемников с тремя подвижными захватами и коническими фиксаторами положения захватов, предотвращающими соскакивание лапок захватов с демонтируемой детали во время использования. Набор применяется при демонтаже подшипников и других деталей качения, установленных с внешней посадкой, в отверстиях и деталей с захватом за внешнюю поверхность. В качестве части, передающей усилие на съемник, применяется обратный молоток.