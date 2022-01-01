Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами Jonnesway AE310008
Арт. jonnesway_4417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|4.8
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Привод
|механический
- Набор съемников с тремя подвижными захватами и коническими фиксаторами положения захватов, предотвращающими соскакивание лапок захватов с демонтируемой детали во время использования. Набор применяется при демонтаже подшипников и других деталей качения, установленных с внешней посадкой, в отверстиях и деталей с захватом за внешнюю поверхность. В качестве части, передающей усилие на съемник, применяется обратный молоток.
Преимущества
- Многофункциональность съемника подшипников
- Компактность инструмента
- Сравнительно небольшой вес
- Набор оснащен удобным пластиковым кейсом
- Инструмент выполнен из материала, обладающей повышенной износостойкостью
- Долгий срок службы