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Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
Найти аналог
Съемники подшипников
    Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
    Арт. jonnesway_4463
    Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
    Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
    Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
      Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
      Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
      Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082

      Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4463

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		3.74
      Габариты
      		470х200х60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор для съема подшипников Jonnesway AE310082 используется в автомобильных мастерских для снятия деталей с захватом за внутреннюю часть, без использования ходового винта с помощью обратного молотка. Набор укомплектован в специальный пластиковый футляр с отделениями для каждого инструмента. Наличие футляра у набора для съема подшипников Jonnesway AE310082 облегчает процесс хранения и транспортировки инструментов без утери.

        Преимущества 

        • Длительный срок службы
        • Прочность
        • Расширенная комплектация: размер захвата от 8 мм до 30 мм