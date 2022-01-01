Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082

Преимущества

Длительный срок службы

Прочность

Расширенная комплектация: размер захвата от 8 мм до 30 мм

Набор для съема подшипников Jonnesway AE310082 используется в автомобильных мастерских для снятия деталей с захватом за внутреннюю часть, без использования ходового винта с помощью обратного молотка. Набор укомплектован в специальный пластиковый футляр с отделениями для каждого инструмента. Наличие футляра у набора для съема подшипников Jonnesway AE310082 облегчает процесс хранения и транспортировки инструментов без утери.