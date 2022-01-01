Набор съемник подшипников с захватом за внутреннюю обойму Jonnesway AE310082
Арт. jonnesway_4463
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|3.74
|
Габариты
|470х200х60
- Набор для съема подшипников Jonnesway AE310082 используется в автомобильных мастерских для снятия деталей с захватом за внутреннюю часть, без использования ходового винта с помощью обратного молотка. Набор укомплектован в специальный пластиковый футляр с отделениями для каждого инструмента. Наличие футляра у набора для съема подшипников Jonnesway AE310082 облегчает процесс хранения и транспортировки инструментов без утери.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Прочность
- Расширенная комплектация: размер захвата от 8 мм до 30 мм