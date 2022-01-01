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Съемник с тремя поворотными захватами, Jonnesway, 8", AE310037
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Съемники
    Съемник с тремя поворотными захватами, Jonnesway, 8", AE310037
    Арт. jonnesway_4444
    Съемник с тремя поворотными захватами, Jonnesway, 8", AE310037

      Съемник с тремя поворотными захватами, Jonnesway, 8", AE310037

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4444

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		330x170x140
      Вес, кг
      		5.89
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Универсальный съемник с двумя поворотными двусторонними захватами, наверное, самый распространенный инструмент для демонтажа деталей качения. Возможность перестановки захватов, как по вылету, так и по направлению захвата детали (наружный и внутренний), позволяет использовать инструмент для производства большого числа операций по демонтажу разнообразных деталей. Кованые захваты съемника изготовлены из хромованадиевой стали. Ходовой винт имеет класс прочности 8.8.