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Шпатель Зубр 10075-035 нержавеющий 35мм ЭКСПЕРТ
5.0
2
Найти аналог
Шпатели
    Шпатель Зубр 10075-035 нержавеющий 35мм ЭКСПЕРТ
    Арт. Х1537169
    5.0
    2
    Шпатель Зубр 10075-035 нержавеющий 35мм ЭКСПЕРТ

      Шпатель Зубр 10075-035 нержавеющий 35мм ЭКСПЕРТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1537169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Форма шпателя
      		гладкая
      Длина лезвия, мм
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шпатель ЗУБР ЭКСПЕРТ 10075-035 применяется при отделочных работах для нанесения различных строительных материалов. Полотно имеет форму трапеции и размер 35 мм - удобно производить работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Небольшой вес;
        • Пластмассовая ручка с отверстием для подвески;
        • Полотно из нержавеющей стали трапециевидной формы;
        • Удобная рукоятка;
        • Размер шпателя - 35 мм.