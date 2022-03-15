Шпатель Зубр 10075-035 нержавеющий 35мм ЭКСПЕРТ

Преимущества

Небольшой вес;

Пластмассовая ручка с отверстием для подвески;

Полотно из нержавеющей стали трапециевидной формы;

Удобная рукоятка;

Размер шпателя - 35 мм.

Шпатель ЗУБР ЭКСПЕРТ 10075-035 применяется при отделочных работах для нанесения различных строительных материалов. Полотно имеет форму трапеции и размер 35 мм - удобно производить работы в труднодоступных местах.