Шпатель Зубр 10075-035 нержавеющий 35мм ЭКСПЕРТ
Арт. Х1537169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Форма шпателя
|гладкая
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Длина лезвия, мм
|220
- Шпатель ЗУБР ЭКСПЕРТ 10075-035 применяется при отделочных работах для нанесения различных строительных материалов. Полотно имеет форму трапеции и размер 35 мм - удобно производить работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Небольшой вес;
- Пластмассовая ручка с отверстием для подвески;
- Полотно из нержавеющей стали трапециевидной формы;
- Удобная рукоятка;
- Размер шпателя - 35 мм.