Преимущества

Мощный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением

Возможность присоединения различного навесного оборудования - многофункциональность

Выбор скорости для выполнения различных задач

Задняя скорость - для лучшей маневренности агрегата

Сошник позволяет регулировать глубину культивации

Прочная конструкция

Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла - безопасность

Блокировка запуска при низком уровне масла - защита мотора от поломок

Сухой воздушный фильтр - не требует постоянного контроля

Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10 служит для вспашки и обработки земельных участков большой площадью, а также возможно использовать для перевозки грузов. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу и сокращает количество перерывов для дозаправки. В конструкции агрегата предусмотрена возможность использования различного навесного оборудования, что делает его многофункциональным и позволяет выполнять разнообразные задачи.