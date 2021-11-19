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Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Арт. О00000033183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10 служит для вспашки и обработки земельных участков большой площадью, а также возможно использовать для перевозки грузов. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу и сокращает количество перерывов для дозаправки. В конструкции агрегата предусмотрена возможность использования различного навесного оборудования, что делает его многофункциональным и позволяет выполнять разнообразные задачи.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
- Возможность присоединения различного навесного оборудования - многофункциональность
- Выбор скорости для выполнения различных задач
- Задняя скорость - для лучшей маневренности агрегата
- Сошник позволяет регулировать глубину культивации
- Прочная конструкция
- Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла - безопасность
- Блокировка запуска при низком уровне масла - защита мотора от поломок
- Сухой воздушный фильтр - не требует постоянного контроля