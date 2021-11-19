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Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
3.0
1
35 490 ₽
39 050 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Арт. О00000033183
3.0
1
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10
Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10

Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 560 ₽
35 490 ₽
39 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000033183
3.0
1

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 560 ₽
35 490 ₽
39 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок бензиновый Sturm GK72CI10 служит для вспашки и обработки земельных участков большой площадью, а также возможно использовать для перевозки грузов. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу и сокращает количество перерывов для дозаправки. В конструкции агрегата предусмотрена возможность использования различного навесного оборудования, что делает его многофункциональным и позволяет выполнять разнообразные задачи.

    Преимущества

    • Мощный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
    • Возможность присоединения различного навесного оборудования - многофункциональность
    • Выбор скорости для выполнения различных задач
    • Задняя скорость - для лучшей маневренности агрегата
    • Сошник позволяет регулировать глубину культивации
    • Прочная конструкция
    • Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла - безопасность
    • Блокировка запуска при низком уровне масла - защита мотора от поломок
    • Сухой воздушный фильтр - не требует постоянного контроля