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Труба полипропиленовая Fusitek FT00103 ПН10 32 мм, 4 м
5.0
2
Найти аналог
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая Fusitek FT00103 ПН10 32 мм, 4 м
    Арт. X16912993
    5.0
    2
    Труба полипропиленовая Fusitek FT00103 ПН10 32 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая Fusitek FT00103 ПН10 32 мм, 4 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X16912993
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		2.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трубы Fusitek из полипропилена рандом сополимера (тип 3) серии FT001 рассчитаны на максимальное рабочее давление не более 10 бар и идеально подходят для использования в гражданском и промышленном строительстве внутри зданий в системах холодного и питьевого водоснабжения. Полипропиленовые трубы соединяются с полипропиленовыми фитингами при помощи термофузионной сварки.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Безопасность