Труба полипропиленовая Fusitek FT00103 ПН10 32 мм, 4 м
Арт. X16912993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|2.9
- Трубы Fusitek из полипропилена рандом сополимера (тип 3) серии FT001 рассчитаны на максимальное рабочее давление не более 10 бар и идеально подходят для использования в гражданском и промышленном строительстве внутри зданий в системах холодного и питьевого водоснабжения. Полипропиленовые трубы соединяются с полипропиленовыми фитингами при помощи термофузионной сварки.
Преимущества
- Высокая прочность
- Безопасность