Труба полипропиленовая Fusitek FT00103 ПН10 32 мм, 4 м

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Трубы Fusitek из полипропилена рандом сополимера (тип 3) серии FT001 рассчитаны на максимальное рабочее давление не более 10 бар и идеально подходят для использования в гражданском и промышленном строительстве внутри зданий в системах холодного и питьевого водоснабжения. Полипропиленовые трубы соединяются с полипропиленовыми фитингами при помощи термофузионной сварки.