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Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
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Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
    Арт. jonnesway_4530
    Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
    Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
    Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
      Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
      Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
      Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A

      Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4530

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.056
      Габариты, мм
      		200x150x50
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная отвертка Jonnesway AG010055A - это отличный ручной инструмент. Он применяется для снятия сложных и сильно нагруженных резьбовых соединений с внутренним рабочим профилем. Благодаря пластиковой рукоятке, инструмент не выскользнет из рук.

        Особенности и преимущества:

        • Ударно-поворотная отвертка с корпусом, снабженным резинополимерным чехлом, обеспечивающим надежное удержание инструмента во время работы.
        • Вставки-биты изготовлены из стали S2.
        • Привод отвертки - из хромомолибденовой стали.

        Комплектация:

        1. Ударно-поворотная отвертка 1/2''DR.
        2. Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая): РН2, РН3.
        3. Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая): SL8, SL10, мм.
        4. Вставка-бита L=80 мм. PH (крестовая): РН2, РН3.
        5. Кейс.