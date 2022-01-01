Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A

Описание:

Особенности и преимущества:

Ударно-поворотная отвертка с корпусом, снабженным резинополимерным чехлом, обеспечивающим надежное удержание инструмента во время работы.

Вставки-биты изготовлены из стали S2.

Привод отвертки - из хромомолибденовой стали.

Комплектация:

Ударно-поворотная отвертка 1/2''DR. Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая): РН2, РН3. Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая): SL8, SL10, мм. Вставка-бита L=80 мм. PH (крестовая): РН2, РН3. Кейс.

Ударная отвертка Jonnesway AG010055A - это отличный ручной инструмент. Он применяется для снятия сложных и сильно нагруженных резьбовых соединений с внутренним рабочим профилем. Благодаря пластиковой рукоятке, инструмент не выскользнет из рук.