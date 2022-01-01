Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
Арт. jonnesway_4530
Отвертка ударная Jonnesway с битами SL 8,10 мм, PH# 2,3, 36 мм и PH# 2,3 80 мм, 10 предметов, AG010055A
Арт. jonnesway_4530
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.056
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Габариты, мм
|200x150x50
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Ударная отвертка Jonnesway AG010055A - это отличный ручной инструмент. Он применяется для снятия сложных и сильно нагруженных резьбовых соединений с внутренним рабочим профилем. Благодаря пластиковой рукоятке, инструмент не выскользнет из рук.
Особенности и преимущества:
- Ударно-поворотная отвертка с корпусом, снабженным резинополимерным чехлом, обеспечивающим надежное удержание инструмента во время работы.
- Вставки-биты изготовлены из стали S2.
- Привод отвертки - из хромомолибденовой стали.
Комплектация:
- Ударно-поворотная отвертка 1/2''DR.
- Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая): РН2, РН3.
- Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая): SL8, SL10, мм.
- Вставка-бита L=80 мм. PH (крестовая): РН2, РН3.
- Кейс.