Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 1500 ERGO 360 E1500

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Предусмотрена калибровка пузырьков при необходимости

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность и усиленный профиль для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Резиновая накладка для надежного захвата

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный усиленный уровень MITAX 1500 ERGO 360 E1500 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Сверхпрочный корпус устойчив к падениям и другим механическим воздействиям. Данная модель оснащена тремя акриловыми пузырьками. Они устойчивы к повреждениям.