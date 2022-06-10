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Уровень Mitax 1200 Reca 250
4.5
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 1200 Reca 250
    Арт. О00000004469
    4.5
    2
    Уровень Mitax 1200 Reca 250
    Уровень Mitax 1200 Reca 250
    Уровень Mitax 1200 Reca 250
    Уровень Mitax 1200 Reca 250
      Уровень Mitax 1200 Reca 250
      Уровень Mitax 1200 Reca 250
      Уровень Mitax 1200 Reca 250
      Уровень Mitax 1200 Reca 250

      Уровень Mitax 1200 Reca 250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004469
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 1200 RECA 250 R1200 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Рабочая диапазон температур данной модели от -50 до +41 градуса.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качество MITAX 1200 RECA 250 R1200
        • Анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Погрешность: 0.5 мм/м