Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 800 RECA+250M R+M800

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Мощный магнит для работы с металлическими конструкциями

Строительный магнитный уровень MITAX 800 RECA+250M R+M800 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и подходит для профессионального использования. Данная модель отличается наличием магнита. Это придает удобство при замере металлических конструкций, таких как трубы. Акриловые пузырьки устойчивы к повреждениям и могут быть откалиброваны при необходимости.