Уровень Mitax 800 Reca+250M
Арт. О00000004568
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный магнитный уровень MITAX 800 RECA+250M R+M800 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и подходит для профессионального использования. Данная модель отличается наличием магнита. Это придает удобство при замере металлических конструкций, таких как трубы. Акриловые пузырьки устойчивы к повреждениям и могут быть откалиброваны при необходимости.
Преимущества
- Современный дизайн
- Профессиональное качество MITAX 800 RECA+250M R+M800
- Двойная анодированная обработка
- Мощный алюминиевый профиль
- Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
- Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
- Эргономичная форма
- Мощный магнит для работы с металлическими конструкциями