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Уровень Mitax 800 Reca+250M
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 800 Reca+250M
    Арт. О00000004568
    5.0
    2
    Уровень Mitax 800 Reca+250M
    Уровень Mitax 800 Reca+250M
    Уровень Mitax 800 Reca+250M
    Уровень Mitax 800 Reca+250M
    Уровень Mitax 800 Reca+250M
      Уровень Mitax 800 Reca+250M
      Уровень Mitax 800 Reca+250M
      Уровень Mitax 800 Reca+250M
      Уровень Mitax 800 Reca+250M
      Уровень Mitax 800 Reca+250M

      Уровень Mitax 800 Reca+250M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004568
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный магнитный уровень MITAX 800 RECA+250M R+M800 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и подходит для профессионального использования. Данная модель отличается наличием магнита. Это придает удобство при замере металлических конструкций, таких как трубы. Акриловые пузырьки устойчивы к повреждениям и могут быть откалиброваны при необходимости.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качество MITAX 800 RECA+250M R+M800
        • Двойная анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Мощный магнит для работы с металлическими конструкциями