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Валик сменный Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
    Арт. mir-instrumenta_37583
    Валик сменный Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид

      Валик сменный Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_37583

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина валика, мм
      		180
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		12
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •    Особенности:
        • Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях.
        • Ворс средней длины (12 мм) позволяет использовать его для покраски рельефных и грубых поверхностей.
        • Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость.