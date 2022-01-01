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Влагомер Testo 605-H1
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Гигрометры
    Влагомер Testo 605-H1
    Арт. geototal_321
    Влагомер Testo 605-H1
    Влагомер Testo 605-H1
    Влагомер Testo 605-H1
      Влагомер Testo 605-H1
      Влагомер Testo 605-H1
      Влагомер Testo 605-H1

      Влагомер Testo 605-H1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_321

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Комнатный
      		Нет
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термогигрометр-стик Testo 605-H1 - это прибор, сконструированный для определения температуры и влажности воздуха. Для удобной работы в узких и труднодоступных местах, он оснащен удлиненным зондом. Управлять работой прибора удобно при помощи кнопочной панели. Данная модель оснащена поворотной головкой с дисплеем - для считывания информации с удобной для оператора стороны.

        Преимущества

        • Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается измеренная температура или влажность
        • Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой термогигрометра Testo 605-H1
        • Автоматический расчет точки росы
        • Разрешение - 0.1 °C и 0.1 % относительной влажности
        • Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности
        • Встроенный зонд диаметром 12 миллиметров - для удобной работы в узких местах
        • Термогигрометр оснащен поворотной головкой - увидеть результаты измерений можно с разных сторон
        • Сенсор влажности закрывается специальным колпачком - для удобного и безопасного хранения устройства