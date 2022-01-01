Влагомер Testo 605-H1

Преимущества

Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается измеренная температура или влажность

Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой термогигрометра Testo 605-H1

Автоматический расчет точки росы

Разрешение - 0.1 °C и 0.1 % относительной влажности

Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности

Встроенный зонд диаметром 12 миллиметров - для удобной работы в узких местах

Термогигрометр оснащен поворотной головкой - увидеть результаты измерений можно с разных сторон

Сенсор влажности закрывается специальным колпачком - для удобного и безопасного хранения устройства

Термогигрометр-стик Testo 605-H1 - это прибор, сконструированный для определения температуры и влажности воздуха. Для удобной работы в узких и труднодоступных местах, он оснащен удлиненным зондом. Управлять работой прибора удобно при помощи кнопочной панели. Данная модель оснащена поворотной головкой с дисплеем - для считывания информации с удобной для оператора стороны.