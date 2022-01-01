Влагомер Testo 605-H1
Арт. geototal_321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Комнатный
|Нет
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Портативный
|Да
- Термогигрометр-стик Testo 605-H1 - это прибор, сконструированный для определения температуры и влажности воздуха. Для удобной работы в узких и труднодоступных местах, он оснащен удлиненным зондом. Управлять работой прибора удобно при помощи кнопочной панели. Данная модель оснащена поворотной головкой с дисплеем - для считывания информации с удобной для оператора стороны.
Преимущества
- Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается измеренная температура или влажность
- Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой термогигрометра Testo 605-H1
- Автоматический расчет точки росы
- Разрешение - 0.1 °C и 0.1 % относительной влажности
- Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности
- Встроенный зонд диаметром 12 миллиметров - для удобной работы в узких местах
- Термогигрометр оснащен поворотной головкой - увидеть результаты измерений можно с разных сторон
- Сенсор влажности закрывается специальным колпачком - для удобного и безопасного хранения устройства