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Втулка Fusitek под фланец 90 (FT03808)
5.0
2
247 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Втулка Fusitek под фланец 90 (FT03808)
    Арт. X169132135
    5.0
    2
    Втулка Fusitek под фланец 90 (FT03808)

      Втулка Fusitek под фланец 90 (FT03808)

      247 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169132135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		втулка
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      247 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полиэтиленовая втулка под фланец применяется в качестве соединительного элемента при монтаже трубопроводов, в тех случаях, когда необходимо состыковать стальную трубу с полиэтиленовой. Также может присоединяться к регулирующей или запорной арматуре. 

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Обеспечивает надежность соединения, предотвращает возможность произвольного разъединения трубопровода в процессе эксплуатации