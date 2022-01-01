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Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4
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Струбцины
    Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4
    Арт. jet_13073
    Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4
    Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4
      Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4
      Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4

      Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 60х100 мм LC-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13073

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Габариты, мм
      		180x125x40
      Класс товара
      		бытовой
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Слесарная струбцина с рычажным храповым механизмом (усилие зажима до 150 кгс) обладает повышенной эргономичностью, может быть установлена и снята без помощи второй руки, что позволяет в одиночку производить сложные работы по монтажу и сборке. Неподвижная часть захвата образована отогнутым участком направляющего профиля и имеет отформованную площадку-упор. Профиль полнотелый из высоколегированной инструментальной стали сечением 13х6 мм с долами для облегчения. Подвижная часть захвата, оборудованная рычажным механизмом, перемещается свободно и блокируется за счет расклинивания под усилием разжима. Для более надежной и четкой фиксации рабочая поверхность имеет насечки.