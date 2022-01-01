Wilton рычажная слесарная F-образная струбцина 120х200 мм LC-8

Слесарная струбцина с рычажным храповым механизмом (усилие зажима до 350 кгс) обладает повышенной эргономичностью, может быть установлена и снята без помощи второй руки, что позволяет в одиночку производить сложные работы по монтажу и сборке. Неподвижная часть захвата образована отогнутым участком направляющего профиля и имеет отформованную площадку-упор.

Профиль полнотелый из высоколегированной инструментальной стали сечением 20х10 мм с долами для облегчения. Подвижная часть захвата, оборудованная рычажным механизмом, перемещается свободно и блокируется за счет расклинивания под усилием разжима. Для более надежной и четкой фиксации рабочая поверхность имеет насечки.