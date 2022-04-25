Ящик для инструментов Stanley Clear 23 1-92-890
Арт. X280417
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|357
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Ширина, мм
|229
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Высота, мм
|48
- Органайзер Stanley 1-92-890 используется при хранении и транспортировке мелкого инструмента и оснастки.
Преимущества
- Приспособление выполнено из прозрачного пластика, который отличается высокой прочностью
- Конструкция органайзера включает два запорных механизма для безопасности при хранении и переноске
- Внутри ящика имеется 23 отделения