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Ящик для инструментов Stanley Clear 23 1-92-890
5.0
1
Найти аналог
Органайзеры для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley Clear 23 1-92-890
    Арт. X280417
    5.0
    1
    Ящик для инструментов Stanley Clear 23 1-92-890

      Ящик для инструментов Stanley Clear 23 1-92-890

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X280417
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		357
      Ширина, мм
      		229
      Высота, мм
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Органайзер Stanley 1-92-890 используется при хранении и транспортировке мелкого инструмента и оснастки.

        Преимущества

        • Приспособление выполнено из прозрачного пластика, который отличается высокой прочностью
        • Конструкция органайзера включает два запорных механизма для безопасности при хранении и переноске
        • Внутри ящика имеется 23 отделения