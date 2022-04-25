Ящик для инструментов Stanley Clear 23 1-92-890

Преимущества

Приспособление выполнено из прозрачного пластика, который отличается высокой прочностью

Конструкция органайзера включает два запорных механизма для безопасности при хранении и переноске

Внутри ящика имеется 23 отделения

Органайзер Stanley 1-92-890 используется при хранении и транспортировке мелкого инструмента и оснастки.