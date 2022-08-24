- Персональная скидка
Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
Арт. О00000002648
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Мотоблок КАДВИ Авангард АМБ-1М10 АВН.00.000 станет прекрасным помощником в сельском или дачном хозяйстве. Для качественной обработки земли и ухода за культурными растениями нужно всего лишь установить на Кадви Авангард АМБ-1 АВН.00.000 соответствующее случаю навесное оборудование: культиваторы, фрезы, окучник, плуг или картофелесажалку. А если дополнительно использовать сошник, то можно самостоятельно регулировать глубину обрабатываемой почвы. Благодаря производительному двигателю с системой воздушного охлаждения, нескольким скоростям привода и функции реверса любой участок станет райским уголком, цветущим и плодородным.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Маневренность
- Несколько скоростей и функция реверса
- Качественная и длительная работа без перебоя
Комплектация
- Мотоблок
- фрезы
- Сошник
- Комплект крепежа
- Пневматические колеса
- Руководство по эксплуатации
- Коробка