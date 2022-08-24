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Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
5.0
1
37 990 ₽
40 130 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
Арт. О00000002648
5.0
1
Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
  • Персональная скидка

Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10

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  • -2 140 ₽
37 990 ₽
40 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000002648
5.0
1

Характеристики

Производитель
Кадви
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 140 ₽
37 990 ₽
40 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотоблок КАДВИ Авангард АМБ-1М10 АВН.00.000 станет прекрасным помощником в сельском или дачном хозяйстве. Для качественной обработки земли и ухода за культурными растениями нужно всего лишь установить на Кадви Авангард АМБ-1 АВН.00.000 соответствующее случаю навесное оборудование: культиваторы, фрезы, окучник, плуг или картофелесажалку. А если дополнительно использовать сошник, то можно самостоятельно регулировать глубину обрабатываемой почвы. Благодаря производительному двигателю с системой воздушного охлаждения, нескольким скоростям привода и функции реверса любой участок станет райским уголком, цветущим и плодородным.

    Преимущества

    • Мощный двигатель
    • Маневренность
    • Несколько скоростей и функция реверса
    • Качественная и длительная работа без перебоя

    Комплектация

    • Мотоблок
    • фрезы
    • Сошник
    • Комплект крепежа
    • Пневматические колеса
    • Руководство по эксплуатации
    • Коробка