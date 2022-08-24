Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10

Мотоблок КАДВИ Авангард АМБ-1М10 АВН.00.000 станет прекрасным помощником в сельском или дачном хозяйстве. Для качественной обработки земли и ухода за культурными растениями нужно всего лишь установить на Кадви Авангард АМБ-1 АВН.00.000 соответствующее случаю навесное оборудование: культиваторы, фрезы, окучник, плуг или картофелесажалку. А если дополнительно использовать сошник, то можно самостоятельно регулировать глубину обрабатываемой почвы. Благодаря производительному двигателю с системой воздушного охлаждения, нескольким скоростям привода и функции реверса любой участок станет райским уголком, цветущим и плодородным.

Преимущества

Мощный двигатель

Маневренность

Несколько скоростей и функция реверса

Качественная и длительная работа без перебоя

Комплектация