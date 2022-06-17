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Бур Huter AG-150
5.0
2
1 780 ₽
Шнеки
    Бур Huter AG-150
    Арт. О00000013424
    5.0
    2
    Бур Huter AG-150
    Бур Huter AG-150
    Бур Huter AG-150
    Бур Huter AG-150
      Бур Huter AG-150
      Бур Huter AG-150
      Бур Huter AG-150
      Бур Huter AG-150

      Бур Huter AG-150

      1 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013424
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		1000
      Диаметр, мм
      		150
      Все характеристики
      1 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнек HUTER AG-150 представляет собой буровой инструмент для высверливания отверстий малой, средней и большой глубины в грунтовых породах различного типа. Длина данной модели составляет 1000 мм, диаметр достигает 150 мм. Благодаря своим размерам, а также особой геометрии режущих лопастей данный инструмент отличается высокой эффективностью и скоростью бурения и может стать отличным выбором как для бытового использования на дачных и придомовых участках, так и для профессионального применения на различных строительных объектах.
        Шнек HUTER AG-150 изготовлен с применением высококачественного металла, что обеспечивает высокую надежность оснастки и ее устойчивость к износу и деформации даже при интенсивном использовании. Специальное покрытие предотвращает образование коррозии. Данная модель инструмента предназначена для установки на HUTER GGD-52 и отличается простотой последующего использования.