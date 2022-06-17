Бур Huter AG-150

Шнек HUTER AG-150 представляет собой буровой инструмент для высверливания отверстий малой, средней и большой глубины в грунтовых породах различного типа. Длина данной модели составляет 1000 мм, диаметр достигает 150 мм. Благодаря своим размерам, а также особой геометрии режущих лопастей данный инструмент отличается высокой эффективностью и скоростью бурения и может стать отличным выбором как для бытового использования на дачных и придомовых участках, так и для профессионального применения на различных строительных объектах.

Шнек HUTER AG-150 изготовлен с применением высококачественного металла, что обеспечивает высокую надежность оснастки и ее устойчивость к износу и деформации даже при интенсивном использовании. Специальное покрытие предотвращает образование коррозии. Данная модель инструмента предназначена для установки на HUTER GGD-52 и отличается простотой последующего использования.