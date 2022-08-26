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Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
    Арт. О00000034621
    5.0
    1
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
      Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
      Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч

      Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034621
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		500x320x240
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный самовыравнивающийся профессиональный уровень DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105 используется для строительных и отделочных работ. Лазерные очки входят в комплект. Их можно использовать при ярком освещении для отличной видимости лучей на любой поверхности. Модель имеет возможность проецировать 12 линий в режиме 3D. Три лазерных окна, каждое запускает четыре лазерные линии

        Преимущества

        • Удобный штатив для установки уровня на высоте до 1 м
        • Рабочий диапазон лазера до 30 метров
        • Автоматический тип выравнивания
        • Очки для отличной видимости лучей
        • Сумка для хранения и переноски DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105