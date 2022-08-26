Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
Арт. О00000034621
Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч
Арт. О00000034621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|500x320x240
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный самовыравнивающийся профессиональный уровень DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105 используется для строительных и отделочных работ. Лазерные очки входят в комплект. Их можно использовать при ярком освещении для отличной видимости лучей на любой поверхности. Модель имеет возможность проецировать 12 линий в режиме 3D. Три лазерных окна, каждое запускает четыре лазерные линии
Преимущества
- Удобный штатив для установки уровня на высоте до 1 м
- Рабочий диапазон лазера до 30 метров
- Автоматический тип выравнивания
- Очки для отличной видимости лучей
- Сумка для хранения и переноски DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105