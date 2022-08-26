Лазерный уровень Deko LL12-HVR SET2 065-0105, самовыравнивающийся, профессиональный, со штативом 1 м, 12 линий, зеленый луч

Преимущества

Удобный штатив для установки уровня на высоте до 1 м

Рабочий диапазон лазера до 30 метров

Автоматический тип выравнивания

Очки для отличной видимости лучей

Сумка для хранения и переноски DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105

Лазерный самовыравнивающийся профессиональный уровень DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105 используется для строительных и отделочных работ. Лазерные очки входят в комплект. Их можно использовать при ярком освещении для отличной видимости лучей на любой поверхности. Модель имеет возможность проецировать 12 линий в режиме 3D. Три лазерных окна, каждое запускает четыре лазерные линии