Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м
Арт. X1697520357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|8
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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- DEWALT DWHT0-33662 – рулетка для измерения расстояний, высоты, длины или ширины различных объектов. Длина 8 метров. Пригодится на строительных и ремонтных работах дома или за городом
Преимущества
- Лента фиксируется на нужной длине благодаря защёлке на корпусе. Не сложится во время измерений
- Наконечник цепляется за углы стен, мебели или других предметов. Комфортно проводить измерения на расстоянии
- Рулетка весит всего 600 грамм. Благодаря компактным размерам легко поместится в карман брюк или сумку