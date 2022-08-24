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Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м
    Арт. X1697520357
    5.0
    1
    Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м
    Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м
      Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м
      Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м

      Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1697520357
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		8
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • DEWALT DWHT0-33662 – рулетка для измерения расстояний, высоты, длины или ширины различных объектов. Длина 8 метров. Пригодится на строительных и ремонтных работах дома или за городом

        Преимущества

        • Лента фиксируется на нужной длине благодаря защёлке на корпусе. Не сложится во время измерений
        • Наконечник цепляется за углы стен, мебели или других предметов. Комфортно проводить измерения на расстоянии
        • Рулетка весит всего 600 грамм. Благодаря компактным размерам легко поместится в карман брюк или сумку