Рулетка DeWalt DWHT0-33662, 8м

Преимущества

Лента фиксируется на нужной длине благодаря защёлке на корпусе. Не сложится во время измерений

Наконечник цепляется за углы стен, мебели или других предметов. Комфортно проводить измерения на расстоянии

Рулетка весит всего 600 грамм. Благодаря компактным размерам легко поместится в карман брюк или сумку

DEWALT DWHT0-33662 – рулетка для измерения расстояний, высоты, длины или ширины различных объектов. Длина 8 метров. Пригодится на строительных и ремонтных работах дома или за городом