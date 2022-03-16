Дифференциал для мотоблоков БПУ 10.002.20-СБ

Преимущества

Устанавливаются на выходные валы мотоблока диаметром 30 мм

Подходит для мотоблоков Ока, Угра, Нева, Каскад, Луч и аналогичные

Дифференциалы или блокирующие поворотные удлинители уменьшают радиус разворота, одновременно увеличивая колесную базу (ширину колеи ) на 40 см, тем самым, делая мотоблок более маневренным.