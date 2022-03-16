Дифференциал для мотоблоков БПУ 10.002.20-СБ
Арт. X190394206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|дифференциал
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Количество предметов, шт
|1
- Дифференциалы или блокирующие поворотные удлинители уменьшают радиус разворота, одновременно увеличивая колесную базу (ширину колеи ) на 40 см, тем самым, делая мотоблок более маневренным.
Преимущества
- Устанавливаются на выходные валы мотоблока диаметром 30 мм
- Подходит для мотоблоков Ока, Угра, Нева, Каскад, Луч и аналогичные