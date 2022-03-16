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Дифференциал для мотоблоков БПУ 10.002.20-СБ
5.0
2
Найти аналог
Дифференциалы
    Дифференциал для мотоблоков БПУ 10.002.20-СБ
    Арт. X190394206
    5.0
    2
    Дифференциал для мотоблоков БПУ 10.002.20-СБ

      Дифференциал для мотоблоков БПУ 10.002.20-СБ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		дифференциал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дифференциалы или блокирующие поворотные удлинители уменьшают радиус разворота, одновременно увеличивая колесную базу (ширину колеи ) на 40 см, тем самым, делая мотоблок более маневренным.

        Преимущества

        • Устанавливаются на выходные валы мотоблока диаметром 30 мм
        • Подходит для  мотоблоков Ока, Угра, Нева, Каскад, Луч и аналогичные