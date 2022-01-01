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Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
    Арт. aet_2094
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т

      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2094

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		600х350
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический подкатной домкрат 40/20 т AE&T HJ-40/20 представляет собой профессиональное оборудование, которое служит для подъема коммерческих грузовиков, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 330 мм (предельная грузоподъемность при достижении максимальной высоты составляет 20 т). Конструктивные элементы выполнены из высокопрочных материалов, что обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Большие колеса гарантируют легкость и плавность хода по рабочей площадке.

        Преимущества 

        • Давление воздуха от 8 до 12 атм
        • Расход воздуха - 400 л/мин
        • Ручка - 1200/1500 мм
        • Возможность интенсивного использования
        • Высокое качество комплектующих
        • Защита от коррозии
        • Длительный срок службы AE&T HJ-40/20
        • Легкость перемещения