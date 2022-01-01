Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т

Преимущества

Давление воздуха от 8 до 12 атм

Расход воздуха - 400 л/мин

Ручка - 1200/1500 мм

Возможность интенсивного использования

Высокое качество комплектующих

Защита от коррозии

Длительный срок службы AE&T HJ-40/20

Легкость перемещения

Пневмогидравлический подкатной домкрат 40/20 т AE&T HJ-40/20 представляет собой профессиональное оборудование, которое служит для подъема коммерческих грузовиков, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 330 мм (предельная грузоподъемность при достижении максимальной высоты составляет 20 т). Конструктивные элементы выполнены из высокопрочных материалов, что обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Большие колеса гарантируют легкость и плавность хода по рабочей площадке.