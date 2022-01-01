Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-40/20 AE&T 40/20т
Арт. aet_2094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|600х350
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Материал корпуса
|металл
- Пневмогидравлический подкатной домкрат 40/20 т AE&T HJ-40/20 представляет собой профессиональное оборудование, которое служит для подъема коммерческих грузовиков, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 330 мм (предельная грузоподъемность при достижении максимальной высоты составляет 20 т). Конструктивные элементы выполнены из высокопрочных материалов, что обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Большие колеса гарантируют легкость и плавность хода по рабочей площадке.
Преимущества
- Давление воздуха от 8 до 12 атм
- Расход воздуха - 400 л/мин
- Ручка - 1200/1500 мм
- Возможность интенсивного использования
- Высокое качество комплектующих
- Защита от коррозии
- Длительный срок службы AE&T HJ-40/20
- Легкость перемещения