Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
Арт. aet_2093
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|580х350
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Материал корпуса
|металл
- Пневмогидравлический подкатной домкрат 30 т AE&T HJ-30 представляет собой профессиональное оборудование, которое служит для подъема автобусов, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 300 мм. Благодаря пневмоприводу усилия оператора во время работы минимальны. Колеса большого диаметра позволяют быстро и легко перемещать устройство по рабочей площадке.
Преимущества
- Давление воздуха от 8 до 12 атм
- Расход воздуха - 400 л/мин
- Ручка - 1200/1500 мм
- Возможность интенсивного использования
- Высокое качество комплектующих
- Защита от коррозии
- Длительный срок службы AE&T HJ-30
- Легкость перемещения