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Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
    Арт. aet_2093
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т

      Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2093

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		580х350
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический подкатной домкрат 30 т AE&T HJ-30 представляет собой профессиональное оборудование, которое служит для подъема автобусов, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 300 мм. Благодаря пневмоприводу усилия оператора во время работы минимальны. Колеса большого диаметра позволяют быстро и легко перемещать устройство по рабочей площадке.

        Преимущества 

        • Давление воздуха от 8 до 12 атм
        • Расход воздуха - 400 л/мин
        • Ручка - 1200/1500 мм
        • Возможность интенсивного использования
        • Высокое качество комплектующих
        • Защита от коррозии
        • Длительный срок службы AE&T HJ-30
        • Легкость перемещения