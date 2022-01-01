Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-30 AE&T 30т

Преимущества

Давление воздуха от 8 до 12 атм

Расход воздуха - 400 л/мин

Ручка - 1200/1500 мм

Возможность интенсивного использования

Высокое качество комплектующих

Защита от коррозии

Длительный срок службы AE&T HJ-30

Легкость перемещения

Пневмогидравлический подкатной домкрат 30 т AE&T HJ-30 представляет собой профессиональное оборудование, которое служит для подъема автобусов, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 300 мм. Благодаря пневмоприводу усилия оператора во время работы минимальны. Колеса большого диаметра позволяют быстро и легко перемещать устройство по рабочей площадке.