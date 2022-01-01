Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
Арт. aet_333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной двухнасосный домкрат 3т AE&T T31304 широко используется в сфере профессионального автосервиса. Двухнасосная система обеспечивает быстрый подъем автомобиля минимальными усилиями оператора. Рельефная опорная площадка снижает риск соскальзывания автомобиля в процессе подъема. Длинный рычаг существенно упрощает задачу пользователя.
Преимущества
- Простота применения подкатного двухнасосного домкрата 3т AE&T T31304
- Долгий срок службы
- Прочная конструкция
- Эффективность в работе