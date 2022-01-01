Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
    Арт. aet_333
    Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
    Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
    Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т

      Домкрат подкатной T31304 AE&T 3т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_333

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной двухнасосный домкрат 3т AE&T T31304 широко используется в сфере профессионального автосервиса. Двухнасосная система обеспечивает быстрый подъем автомобиля минимальными усилиями оператора. Рельефная опорная площадка снижает риск соскальзывания автомобиля в процессе подъема. Длинный рычаг существенно упрощает задачу пользователя.

        Преимущества 

        • Простота применения подкатного двухнасосного домкрата 3т AE&T T31304
        • Долгий срок службы
        • Прочная конструкция
        • Эффективность в работе