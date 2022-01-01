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Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
    Арт. aet_1846
    Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
    Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
    Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
      Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
      Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
      Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный

      Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1846

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат AE&T T31203A имеет упрощенную конструкцию (педаль быстрого подъема отсутствует, насос один), благодаря чему отличается устойчивостью к изнашиванию и механическим поломкам. Модель легко и быстро подводится к рабочей зоне благодаря низкому корпусу и удобным колесам. Рельефная подъемная площадка гарантирует оптимальное сцепление поверхностей  в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы
        • Антикоррозийное покрытие
        • Эффективность подкатного домкрата AE&T T31203A в работе