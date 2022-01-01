Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный
Арт. aet_1846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной домкрат AE&T T31203A имеет упрощенную конструкцию (педаль быстрого подъема отсутствует, насос один), благодаря чему отличается устойчивостью к изнашиванию и механическим поломкам. Модель легко и быстро подводится к рабочей зоне благодаря низкому корпусу и удобным колесам. Рельефная подъемная площадка гарантирует оптимальное сцепление поверхностей в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы
- Антикоррозийное покрытие
- Эффективность подкатного домкрата AE&T T31203A в работе