Домкрат подкатной T31203A AE&T 3т профессиональный

Преимущества

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Антикоррозийное покрытие

Эффективность подкатного домкрата AE&T T31203A в работе

Подкатной домкрат AE&T T31203A имеет упрощенную конструкцию (педаль быстрого подъема отсутствует, насос один), благодаря чему отличается устойчивостью к изнашиванию и механическим поломкам. Модель легко и быстро подводится к рабочей зоне благодаря низкому корпусу и удобным колесам. Рельефная подъемная площадка гарантирует оптимальное сцепление поверхностей в процессе эксплуатации.