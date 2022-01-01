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Домкрат пневмогидравлический подкатной S40-2EL AE&T 40/20т
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Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S40-2EL AE&T 40/20т
    Арт. aet_331
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S40-2EL AE&T 40/20т

      Домкрат пневмогидравлический подкатной S40-2EL AE&T 40/20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_331

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S40-2EL обеспечивает подъем груза на высоту до 409 мм: к высоте подхвата 150 мм добавляется высота первого и второго выдвижных штоков (73 мм и 66 мм соответственно), а также высота 2 адаптеров (75 мм и 45 мм). В случае выдвигания первого штока грузоподъемность механизма составляет 40 тонн, при использовании первого и второго - 20 тонн. Модель применяется в процессе ремонта крупной техники - самолетов, грузовиков, БТР.

        Преимущества 

        • Хромированные цилиндры не ржавеют
        • Колеса для удобства транспортировки
        • Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S40-2EL
        • Пневмопривод облегчает работу оператора
        • Рабочее давление воздуха - 8-12 атм