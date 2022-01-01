Домкрат пневмогидравлический подкатной S40-2EL AE&T 40/20т
Арт. aet_331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S40-2EL обеспечивает подъем груза на высоту до 409 мм: к высоте подхвата 150 мм добавляется высота первого и второго выдвижных штоков (73 мм и 66 мм соответственно), а также высота 2 адаптеров (75 мм и 45 мм). В случае выдвигания первого штока грузоподъемность механизма составляет 40 тонн, при использовании первого и второго - 20 тонн. Модель применяется в процессе ремонта крупной техники - самолетов, грузовиков, БТР.
Преимущества
- Хромированные цилиндры не ржавеют
- Колеса для удобства транспортировки
- Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S40-2EL
- Пневмопривод облегчает работу оператора
- Рабочее давление воздуха - 8-12 атм