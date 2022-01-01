Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
Арт. aet_275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический домкрат AE&T 22т T22022 - устройство для подъема автотранспорта. Модель подходит для работы с легковыми и грузовыми машинами. Благодаря колесам для транспортировки приспособление легко перемещать от одного автомобиля к другому. Домкрат выполнен из высококачественных материалов. Приспособление имеет закаленный хромированный шток цилиндра, что гарантирует надежность работы. Благодаря встроенному клапану безопасности устройство успешно защищено от перегрузок. Минимальная высота подхвата - 245 мм (высота корпуса 225 мм + адаптер 20 мм). Максимальная высота подъема составляет 535 мм (высота корпуса 225 мм + подъем 130 мм + винт 80 мм + высота адаптера 100 мм).
Преимущества
- Прочная конструкция
- Современный уровень безопасности
- Длительный срок службы
- Присутствие разъема для подключения пневмосети (модель работает от компрессора)