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Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
    Арт. aet_275
    Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
    Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
    Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
      Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
      Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т
      Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т

      Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_275

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический домкрат AE&T 22т T22022 - устройство для подъема автотранспорта. Модель подходит для работы с легковыми и грузовыми машинами. Благодаря колесам для транспортировки приспособление легко перемещать от одного автомобиля к другому. Домкрат выполнен из высококачественных материалов. Приспособление имеет закаленный хромированный шток цилиндра, что гарантирует надежность работы. Благодаря встроенному клапану безопасности устройство успешно защищено от перегрузок. Минимальная высота подхвата - 245 мм (высота корпуса 225 мм + адаптер 20 мм). Максимальная высота подъема составляет 535 мм (высота корпуса 225 мм + подъем 130 мм + винт 80 мм + высота адаптера 100 мм).

        Преимущества 

        • Прочная конструкция
        • Современный уровень безопасности
        • Длительный срок службы
        • Присутствие разъема для подключения пневмосети (модель работает от компрессора)