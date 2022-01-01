Домкрат пневмогидравлический T22022 AE&T 22т

Преимущества

Прочная конструкция

Современный уровень безопасности

Длительный срок службы

Присутствие разъема для подключения пневмосети (модель работает от компрессора)

Пневмогидравлический домкрат AE&T 22т T22022 - устройство для подъема автотранспорта. Модель подходит для работы с легковыми и грузовыми машинами. Благодаря колесам для транспортировки приспособление легко перемещать от одного автомобиля к другому. Домкрат выполнен из высококачественных материалов. Приспособление имеет закаленный хромированный шток цилиндра, что гарантирует надежность работы. Благодаря встроенному клапану безопасности устройство успешно защищено от перегрузок. Минимальная высота подхвата - 245 мм (высота корпуса 225 мм + адаптер 20 мм). Максимальная высота подъема составляет 535 мм (высота корпуса 225 мм + подъем 130 мм + винт 80 мм + высота адаптера 100 мм).