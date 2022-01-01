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Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
    Арт. aet_251
    Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
    Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
    Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
    Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
      Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
      Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
      Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
      Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5

      Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_251

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Домкрат подкатной 2,5т T31202 - компактное приспособление, которое пригодится в области шиномонтажа и ремонта транспорта для диагностики и устранения дефектов и повреждений. Гидравлический принцип действия, обусловленный конструкцией домкрата, позволяет производить подъем объекта оперативно и без приложения большой силы. Домкрат имеет поворотные колеса, дающие возможность установить его точно под машину, отличается устойчивостью, не подвержен перекосам. Купить домкрат T31202 стоит любому автовладельцу ради его долговечности и надежности.

        Преимущества 

        • Универсальность
        • Прочная конструкция
        • Возможность быстрого подъема
        • Плавное поднятие груза
        • Прецизионная точность позиционирования
        • Неприхотливость
        • Оптимальное соотношение цены и качества