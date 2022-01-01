Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5

Домкрат подкатной 2,5т T31202 - компактное приспособление, которое пригодится в области шиномонтажа и ремонта транспорта для диагностики и устранения дефектов и повреждений. Гидравлический принцип действия, обусловленный конструкцией домкрата, позволяет производить подъем объекта оперативно и без приложения большой силы. Домкрат имеет поворотные колеса, дающие возможность установить его точно под машину, отличается устойчивостью, не подвержен перекосам. Купить домкрат T31202 стоит любому автовладельцу ради его долговечности и надежности.

Преимущества

Универсальность

Прочная конструкция

Возможность быстрого подъема

Плавное поднятие груза

Прецизионная точность позиционирования

Неприхотливость

Оптимальное соотношение цены и качества



