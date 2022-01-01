Домкрат подкатной T31202 AE&T 2,5
Арт. aet_251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Домкрат подкатной 2,5т T31202 - компактное приспособление, которое пригодится в области шиномонтажа и ремонта транспорта для диагностики и устранения дефектов и повреждений. Гидравлический принцип действия, обусловленный конструкцией домкрата, позволяет производить подъем объекта оперативно и без приложения большой силы. Домкрат имеет поворотные колеса, дающие возможность установить его точно под машину, отличается устойчивостью, не подвержен перекосам. Купить домкрат T31202 стоит любому автовладельцу ради его долговечности и надежности.
Преимущества
- Универсальность
- Прочная конструкция
- Возможность быстрого подъема
- Плавное поднятие груза
- Прецизионная точность позиционирования
- Неприхотливость
- Оптимальное соотношение цены и качества