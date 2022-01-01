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Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
    Арт. aet_2063
    Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
    Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
    Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
    Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
      Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
      Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
      Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
      Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный

      Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2063

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подкатной длинный домкрат 3 т AE&T T32003 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Рукоятка эргономичной формы и колеса обеспечивают маневренность и легкость перемещения. Специальное покрытие защищает корпус модели от влияния коррозии и образования сколов в течение всего срока службы.

        Преимущества 

        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы AE&T T32003
        • Защита от коррозии
        • Плавный ход
        • Возможность установки резиновой подушки на опорную площадку
        • Рукоятка эргономичной формы