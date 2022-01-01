Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный

Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы AE&T T32003

Защита от коррозии

Плавный ход

Возможность установки резиновой подушки на опорную площадку

Рукоятка эргономичной формы

Подкатной длинный домкрат 3 т AE&T T32003 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Рукоятка эргономичной формы и колеса обеспечивают маневренность и легкость перемещения. Специальное покрытие защищает корпус модели от влияния коррозии и образования сколов в течение всего срока службы.