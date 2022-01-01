Домкрат подкатной T32003 AE&T 3т длинный
Арт. aet_2063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Да
- Подкатной длинный домкрат 3 т AE&T T32003 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Рукоятка эргономичной формы и колеса обеспечивают маневренность и легкость перемещения. Специальное покрытие защищает корпус модели от влияния коррозии и образования сколов в течение всего срока службы.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы AE&T T32003
- Защита от коррозии
- Плавный ход
- Возможность установки резиновой подушки на опорную площадку
- Рукоятка эргономичной формы