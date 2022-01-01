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Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
    Арт. aet_274
    Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
    Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
    Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
    Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
      Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
      Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
      Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
      Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т

      Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_274

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		600х200
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический домкрат AE&T Т22035 предназначается для подъема грузовых машин. Прочная и надежная конструкция выполнена из качественных материалов. Компактность модели позволяет использовать домкрат в труднодоступных местах на автопредприятиях, автосервисах и шиномонтажных мастерских. Защита оборудования от перегрузок осуществляется за счет встроенного клапана. Модель работает от компрессора. Большие обрезиненные колеса тележки позволяют легко и плавно перемещать агрегат по любой поверхности. Минимальная высота конструкции составляет 277 мм (высота корпуса 257 мм + адаптер 20 мм). Максимальная высота подъема составляет 627 мм (высота корпуса 257 мм + подъем 150 мм + винт 120 мм + высота адаптера 100 мм).

        Преимущества 

        • Хромированный шток из закаленной стали
        • Значительная высота подъема пневмогидравлического домкрата AE&T Т22035
        • Высокий уровень безопасности
        • Защита от коррозии