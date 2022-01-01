Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т
Арт. aet_274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|600х200
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Материал корпуса
|металл
- Пневмогидравлический домкрат AE&T Т22035 предназначается для подъема грузовых машин. Прочная и надежная конструкция выполнена из качественных материалов. Компактность модели позволяет использовать домкрат в труднодоступных местах на автопредприятиях, автосервисах и шиномонтажных мастерских. Защита оборудования от перегрузок осуществляется за счет встроенного клапана. Модель работает от компрессора. Большие обрезиненные колеса тележки позволяют легко и плавно перемещать агрегат по любой поверхности. Минимальная высота конструкции составляет 277 мм (высота корпуса 257 мм + адаптер 20 мм). Максимальная высота подъема составляет 627 мм (высота корпуса 257 мм + подъем 150 мм + винт 120 мм + высота адаптера 100 мм).
Преимущества
- Хромированный шток из закаленной стали
- Значительная высота подъема пневмогидравлического домкрата AE&T Т22035
- Высокий уровень безопасности
- Защита от коррозии