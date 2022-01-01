Домкрат пневмогидравлический T22035 AE&T 35т

Преимущества

Хромированный шток из закаленной стали

Значительная высота подъема пневмогидравлического домкрата AE&T Т22035

Высокий уровень безопасности

Защита от коррозии

Пневмогидравлический домкрат AE&T Т22035 предназначается для подъема грузовых машин. Прочная и надежная конструкция выполнена из качественных материалов. Компактность модели позволяет использовать домкрат в труднодоступных местах на автопредприятиях, автосервисах и шиномонтажных мастерских. Защита оборудования от перегрузок осуществляется за счет встроенного клапана. Модель работает от компрессора. Большие обрезиненные колеса тележки позволяют легко и плавно перемещать агрегат по любой поверхности. Минимальная высота конструкции составляет 277 мм (высота корпуса 257 мм + адаптер 20 мм). Максимальная высота подъема составляет 627 мм (высота корпуса 257 мм + подъем 150 мм + винт 120 мм + высота адаптера 100 мм).