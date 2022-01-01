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Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т
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Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т
    Арт. aet_330
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т
      Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т

      Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_330

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S30-2ML - профессиональная модель для обслуживания автобусов, самолетов, военной техники. Величина максимально возможного подъема площадки складывается из базовой высоты домкрата (150 мм), высоты первого выдвижного штока (73 мм), высоты второго выдвижного штока (66 мм) и высоты двух адаптеров (75 мм и 45 мм). При работе с грузами массой 30 тонн допускается задействование первого штока, 15 тонн - первого и второго.

        Преимущества 

        • Хромированные цилиндры не ржавеют
        • Колеса для удобства транспортировки
        • Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S30-2ML
        • Пневмопривод облегчает работу оператора
        • Рабочее давление воздуха - 8-12 атм