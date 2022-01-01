Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т

Преимущества

Хромированные цилиндры не ржавеют

Колеса для удобства транспортировки

Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S30-2ML

Пневмопривод облегчает работу оператора

Рабочее давление воздуха - 8-12 атм

Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S30-2ML - профессиональная модель для обслуживания автобусов, самолетов, военной техники. Величина максимально возможного подъема площадки складывается из базовой высоты домкрата (150 мм), высоты первого выдвижного штока (73 мм), высоты второго выдвижного штока (66 мм) и высоты двух адаптеров (75 мм и 45 мм). При работе с грузами массой 30 тонн допускается задействование первого штока, 15 тонн - первого и второго.