Домкрат пневмогидравлический подкатной S30-2ML AE&T 30/15т
Арт. aet_330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S30-2ML - профессиональная модель для обслуживания автобусов, самолетов, военной техники. Величина максимально возможного подъема площадки складывается из базовой высоты домкрата (150 мм), высоты первого выдвижного штока (73 мм), высоты второго выдвижного штока (66 мм) и высоты двух адаптеров (75 мм и 45 мм). При работе с грузами массой 30 тонн допускается задействование первого штока, 15 тонн - первого и второго.
Преимущества
- Хромированные цилиндры не ржавеют
- Колеса для удобства транспортировки
- Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S30-2ML
- Пневмопривод облегчает работу оператора
- Рабочее давление воздуха - 8-12 атм