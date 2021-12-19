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Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
3.5
22
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
    Арт. Х12317
    3.5
    22
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
    Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2

      Ударная дрель Hitachi FDV16VB2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12317
      3.5
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Hitachi FDV16VB2 - небольшой инструмент, подходящий для сверления различных отверстий в дереве, бетоне, кирпичной кладке. Электронная регулировка числа оборотов двигателя увеличивает точность сверления. Патрон с быстрым зажимом сверла допускает устанавливать сверло одной рукой. Прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает комфортную работу оператору.

        Преимущества

        • Дрель оснащена быстрозажимным патроном для быстрой замены рабочих насадок
        • Рукоятка снижает вибрацию и обеспечивает контроль за проводимой работой
        • Реверс
        • Усовершенствованный переключатель заднего хода
        •  Усовершенствованный дизайн
        • Шариковые и игольчатые подшипники для долгого срока службы
        • Мощный мотор
        • Электронное управление изменением числа оборотов