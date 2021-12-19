Ударная дрель Hitachi FDV16VB2
Арт. Х12317
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Hitachi FDV16VB2 - небольшой инструмент, подходящий для сверления различных отверстий в дереве, бетоне, кирпичной кладке. Электронная регулировка числа оборотов двигателя увеличивает точность сверления. Патрон с быстрым зажимом сверла допускает устанавливать сверло одной рукой. Прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает комфортную работу оператору.
Преимущества
- Дрель оснащена быстрозажимным патроном для быстрой замены рабочих насадок
- Рукоятка снижает вибрацию и обеспечивает контроль за проводимой работой
- Реверс
- Усовершенствованный переключатель заднего хода
- Усовершенствованный дизайн
- Шариковые и игольчатые подшипники для долгого срока службы
- Мощный мотор
- Электронное управление изменением числа оборотов