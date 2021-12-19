Преимущества

Дрель оснащена быстрозажимным патроном для быстрой замены рабочих насадок

Рукоятка снижает вибрацию и обеспечивает контроль за проводимой работой

Реверс

Усовершенствованный переключатель заднего хода

Усовершенствованный дизайн

Шариковые и игольчатые подшипники для долгого срока службы

Мощный мотор

Электронное управление изменением числа оборотов

Ударная дрель Hitachi FDV16VB2 - небольшой инструмент, подходящий для сверления различных отверстий в дереве, бетоне, кирпичной кладке. Электронная регулировка числа оборотов двигателя увеличивает точность сверления. Патрон с быстрым зажимом сверла допускает устанавливать сверло одной рукой. Прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает комфортную работу оператору.